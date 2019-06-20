Никита Кучеров: Заслужить признание игроков лиги точно значит многое - Советский спорт
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20 июня 2019 12:17ХоккейЛипкин Антон

Никита Кучеров: Заслужить признание игроков лиги точно значит многое

Российский форвард завоевал «Тед Линдсей Эворд».

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров заявил, что очень ценит признание игроков НХЛ, по голосованию которых он стал обладателем «Тед Линдсей Эворд».

«Этот приз многое значит для меня, – приводит слова 26-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Ты выходишь на лед против этих парней каждый вечер, поэтому заслужить их признание точно значит многое. Я очень счастлив. Это важный вечер для меня и моей семьи».

Напомним, в ночь на четверг в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ.

Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Первым призом награждается лучший игрок по версии журналистов, вторым – по мнению самих хоккеистов.

Ранее Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир сезона. В регулярном чемпионате он набрал 128 (41+87) очков и обновил российский рекорд результативности, который держался с 1993 года.

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