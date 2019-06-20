Эдлер подписал новый контракт с «Ванкувером» - Советский спорт
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20 июня 2019 17:36ХоккейСпирин Дмитрий

Эдлер подписал новый контракт с «Ванкувером»

Шведский защитник Александр Эдлер продолжит выступать в НХЛ за «Ванкувер».

33-летний хоккеист подписал с канадским клубом новый контракт на два сезона с годовой зарплатой 6 миллионов долларов.

Эдлер играет за «Ванкувер» с 2006 года.

В прошлом сезоне он набрал 34 (10+24) очка в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Эдлер - двукратный чемпион мира в составе сборной Швеции.

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