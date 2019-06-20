Эдлер подписал новый контракт с «Ванкувером»

33-летний хоккеист подписал с канадским клубом новый контракт на два сезона с годовой зарплатой 6 миллионов долларов.
Эдлер играет за «Ванкувер» с 2006 года.
В прошлом сезоне он набрал 34 (10+24) очка в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Эдлер - двукратный чемпион мира в составе сборной Швеции.
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