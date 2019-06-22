Хьюз стал первым номером драфта НХЛ и был выбран «Нью-Джерси»

Форвард Джек Хьюз стал первым номером драфта НХЛ. 18-летний американец, выступавший за юниорскую сборную США, был выбран «Нью-Джерси».
В завершившемся сезоне Хьюз провел 50 матчей по программе USDP и набрал в них 112 (34+78) очков. Также на его счету 48 (12+36) очков в 24 матчах USHL.
Кроме того, за один сезон центральный нападающий сыграл на трех чемпионатах мира: юниорском, молодежном и взрослом.
На юниорском чемпионате мира он набрал 20 (9+11) очков в семи матчах, стал бронзовым призером, лучшим бомбардиром турнира, лучшим ассистентом и вошел в символическую сборную.
На молодежном чемпионате мира Хьюз отметился четырьмя результативными передачами в четырех матчах и завоевал серебро. На взрослом чемпионате мира на его счету три результативные передачи в семи играх.
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