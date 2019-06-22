В российском хоккее поменялась площадка

Федерация хоккея России (ФХР) изменила размеры вратарской площадки.
Теперь линии ворот смещаются на 65 см в сторону ближайшего короткого борта, а четыре круга вбрасывания смещаются на 55 см в сторону ближайшего короткого борта. Новые правила распространяются на все соревнования под эгидой ФХР.
Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) уменьшила ширину площадки с 30 до 26 метров.
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