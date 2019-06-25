Игорь Шестеркин: Хочу проявить себя, чтобы доказать, что однажды смогу заменить Лундквиста Российский голкипер начал тренировки в летнем лагере «Рейнджерс».

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказался о том, что в будущем может заменить шведа Хенрика Лундквиста.

«Пока что я просто хочу проявить себя, чтобы доказать, что однажды смогут стать заменой для него, но это будет долгий путь, – приводит The New York Post слова 23-летнего российского вратаря. – Я был счастлив подписать контракт с таким клубом, как «Рейнджерс». Это большая честь для меня, но это только начало. Буду делать все возможное, чтобы играть максимально хорошо, а дальше тренерский штаб посмотрит, насколько я готов».

Накануне «Рейнджерс» открыли летний лагерь, в котором принимает участие Шестеркин, в мае подписавший с клубом контракт новичка.

Напомним, «Рейнджерс» выбрали Шестеркина в четвертом раунде драфта 2014 года под общим 118-м номером.