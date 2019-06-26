«Сочи» поздравил Зубова с включением в Зал славы в Торонто - Советский спорт
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26 июня 2019 09:48ХоккейЛипкин Антон

«Сочи» поздравил Зубова с включением в Зал славы в Торонто

Главный тренер «Сочи» стал десятым российским игроком в Зале славы в Торонто.

«Сочи» поздравил своего главного тренера Сергея Зубова с включением в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто! Поздравляем нашего главного тренера, который провел потрясающую карьеру игрока и получил очередное заслуженное признание», – говорится в официальном твиттере клуба.

Напомним, Зубов выступал в НХЛ с 1992 по 2009 годы за «Рейнджерс» (1992-1995), «Питтсбург» (1995-1996) и «Даллас» (1996-2009).

Он дважды выигрывал Кубок Стэнли (1994, 1999). В двух сезонах он становился лучшим ассистентом регулярного чемпионата среди защитников (1994, 1998). В сезоне-2005/2006 Зубов был включен во вторую символическую сборную.

Также он четыре раза участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.

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