Сергей Зубов: Звонка из Зала славы совсем не ждал

«Знаете, этот звонок из Зала славы был одним из тех моментов, которые стоят в жизни особняком. Можно вспоминать и победу на Олимпиаде, и Кубки Стэнли, но сегодняшний день — особенный даже на их фоне.
Звонка совсем не ждал. Разве что жена иногда что-нибудь говорила на этот счет, но сам я, закончив играть, начал тренерскую карьеру. А тренерская работа — она такая, знаете ли, всепоглощающая. Требует практически всего твоего времени и усилий. Ни о чем другом даже подумать не успеваешь», - цитирует Зубова «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Напомним, в данный момент олимпийский чемпион Сергей Зубов возглавляет ХК «Сочи».
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