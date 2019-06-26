Сергей Зубов: Звонка из Зала славы совсем не ждал - Советский спорт
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26 июня 2019 10:34ХоккейСпирин Дмитрий

Сергей Зубов: Звонка из Зала славы совсем не ждал

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов прокомментировал свое включение в Зал хоккейной славы.

«Знаете, этот звонок из Зала славы был одним из тех моментов, которые стоят в жизни особняком. Можно вспоминать и победу на Олимпиаде, и Кубки Стэнли, но сегодняшний день — особенный даже на их фоне.

Звонка совсем не ждал. Разве что жена иногда что-нибудь говорила на этот счет, но сам я, закончив играть, начал тренерскую карьеру. А тренерская работа — она такая, знаете ли, всепоглощающая. Требует практически всего твоего времени и усилий. Ни о чем другом даже подумать не успеваешь», - цитирует Зубова «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Напомним, в данный момент олимпийский чемпион Сергей Зубов возглавляет ХК «Сочи».

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