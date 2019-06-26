Павел Буре: Рад тому, что Зубов попал в Зал славы Павел Буре поздравил Сергея Зубова с включением в Зал хоккейной славы.

«Он очень хорошо видел площадку, всегда умел отдать точный пас под красную линию и очень хорошо читал игру. Это великолепная новость, мы еще с детства, лет с десяти, вместе играли в ЦСКА.

С тех времен мы дружим, и я очень рад, что Сергей попал в Зал славы в Торонто. Наверное, это высшая индивидуальная награда, которую хоккеист может заслужить», - цитирует Буре агентство ТАСС.

В составе Объединенной команды СНГ Зубов выиграл золото Олимпийских игр 1992 года. За сборную России он играл на Кубке мира 1996 года, с тех пор защитник больше не выступал за национальную команду. На молодежных чемпионатах Зубов завоевал золото (1989) и серебро (1990) в составе сборной СССР.