Никита Нестеров: Ковальчук был суперским капитаном, реально построил семью в сборной - Советский спорт
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29 июня 2019 10:52ХоккейЛипкин Антон

Никита Нестеров: Ковальчук был суперским капитаном, реально построил семью в сборной

Сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира в Словакии.

Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал об атмосфере в сборной России на чемпионате мира в Словакии.

«Команда у нас была замечательная, – сказал 26-летний Нестеров в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Капитан был суперский. Илюха Ковальчук реально построил семью там. Илья Валерьевич…

Большое спасибо Ковальчуку. В этой команде было много звезд, каждый со своим мнением. Но мы были единым целым. Чуть-чуть не хватило, чтобы пройти финнов в полуфинале».

Напомним, сборная России одержала на турнире девять побед в десяти матчах, потерпев единственное поражение от Финляндии (0:1) в полуфинале, и стала бронзовым призером.

Добавим, что в завершившемся сезоне Нестеров в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Его контракт с клубом действует до конца следующего сезона.

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