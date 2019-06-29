Никита Нестеров: Ковальчук был суперским капитаном, реально построил семью в сборной

Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал об атмосфере в сборной России на чемпионате мира в Словакии.
«Команда у нас была замечательная, – сказал 26-летний Нестеров в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Капитан был суперский. Илюха Ковальчук реально построил семью там. Илья Валерьевич…
Большое спасибо Ковальчуку. В этой команде было много звезд, каждый со своим мнением. Но мы были единым целым. Чуть-чуть не хватило, чтобы пройти финнов в полуфинале».
Напомним, сборная России одержала на турнире девять побед в десяти матчах, потерпев единственное поражение от Финляндии (0:1) в полуфинале, и стала бронзовым призером.
Добавим, что в завершившемся сезоне Нестеров в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Его контракт с клубом действует до конца следующего сезона.
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