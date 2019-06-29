Кюнхакль подписал новый контракт с «Айлендерс» - Советский спорт
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29 июня 2019 16:09ХоккейСпирин Дмитрий

Кюнхакль подписал новый контракт с «Айлендерс»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Том Кюнхакль продолжит выступать за команду.

Немецкий хоккеист продлил соглашение с клубом на один год, сообщает журналист Рено Лавуа.

Зарплата игрока составит 850 тысяч долларов.

Кюнхакль в минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате НХЛ 36 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 5 результативных передач.

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