Хабибулин станет тренером вратарей в лагере развития СКА

Бывший голкипер сборной России станет тренером вратарей в лагере развития питерцев, сообщает пресс-служба СКА.
В лагере развития СКА будут заниматься голкиперы: Петр Кочетков, Алексей Мельничук, Никита Мельничук, Ярослав Аскаров, Дмитрий Николаев и Евгений Хвостов.
Хабибулин за карьеру в НХЛ выступал за «Виннипег Джетс», «Финикс Койотс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз», проведя 799 матчей.
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