Хабибулин станет тренером вратарей в лагере развития СКА - Советский спорт
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30 июня 2019 16:10ХоккейСпирин Дмитрий

Хабибулин станет тренером вратарей в лагере развития СКА

Олимпийский чемпион 1992 года Николай Хабибулин войдет в тренерский штаб системы СКА.

Бывший голкипер сборной России станет тренером вратарей в лагере развития питерцев, сообщает пресс-служба СКА.

В лагере развития СКА будут заниматься голкиперы: Петр Кочетков, Алексей Мельничук, Никита Мельничук, Ярослав Аскаров, Дмитрий Николаев и Евгений Хвостов.

Хабибулин за карьеру в НХЛ выступал за «Виннипег Джетс», «Финикс Койотс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз», проведя 799 матчей.

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