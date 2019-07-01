Делорье стал игроком «Анахайма» - Советский спорт
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01 июля 2019 07:10ХоккейЛипкин Антон

Делорье стал игроком «Анахайма»

Канадец провел два сезона в «Монреале».

Форвард Николас Делорье в результате обмена перешел из «Монреаля» в «Анахайм», сообщает официальный сайт «уток».

За 28-летнего нападающего «канадцы» получили право выбора в четвертом раунде драфта 2020 года.

Делорье провел два года в «Монреале». В завершившемся сезоне на его счету 5 (2+3) очков в 48 матчах регулярного чемпионата. До этого канадец на протяжении четырех сезонов выступал в «Баффало». Всего за 317 матчей в НХЛ он набрал 49 (24+25) очков при показателе полезности «–59» и 263 минутах штрафа.

Контракт Делорье со средней зарплатой 950 тысяч долларов действует еще один год.

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