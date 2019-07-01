Источник: Хоккеисты нижегородского «Торпедо» три месяца не получают зарплату Об этом сообщает RT.

Нижегородское «Торпедо» не платит своим хоккеистам зарплату на протяжении трех месяцев.

Согласно источнику, клуб имеет задолженности за март и апрель.

Отмечается, что ни один хоккеист еще не получил премиальные за сезон и индивидуальные бонусы.

Ожидалось, что после смены руководства в «Торпедо» поступит прилив спонсорского капитала на сумму порядка 1,5 млрд рублей, однако на сегодняшний день новых спонсоров у команды не появилось.

В минувшем сезоне команда заняла 7-е место в таблице КХЛ. В плей-офф коллектив проиграл в первом раунде «Барысу».