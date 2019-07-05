Николай Хабибулин: Видно, что у Кочеткова есть характер - Советский спорт
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05 июля 2019 15:27ХоккейЛипкин Антон

Николай Хабибулин: Видно, что у Кочеткова есть характер

Хабибулин работает с вратарями в лагере развития СКА.

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин высказался о перспективах голкипера СКА Петра Кочеткова.

«Парень работает, старается, – приводит «Р-Спорт» слова Хабибулина. – Для начала это уже хорошо. За три дня тренировок сложно сделать выводы. Но видно, что у него есть характер».

Напомним, СКА пригласил 46-летнего Хабибулина поработать тренером вратарей в лагерь развития клуба, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге.

20-летний Кочетков перешел в мае в СКА из «Сочи». В прошлом сезоне в составе сборной России он стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира и был признан лучшим голкипером турнира.

В КХЛ Кочетков провел два матча в регулярном чемпионате. Также на его счету 21 матч (с учетом плей-офф) за «Рязань» в ВХЛ.

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