Владислав Третьяк: Кудашов с характером, я видел, как он разговаривает с ребятами - Советский спорт
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10 июля 2019 21:43Хоккей

Владислав Третьяк: Кудашов с характером, я видел, как он разговаривает с ребятами

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера национальной команды.

- Кудашов с характером, во время чемпионата мира я видел, как он разговаривает с ребятами, как делал оценку в раздевалке после каждой игры, настраивал на игру.

Он играл в сборной, в НХЛ, пользуется уважением, он очень толковый тренер, знает тактику. Будем надеяться, давайте дадим ему шанс.

У нас до Олимпиады времени много, будем искать все новое, чтобы выиграть чемпионат мира и Олимпиаду, все делается для победы, - приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, что Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о назначении Алексея Кудашова главным тренером национальной команды.

Позже стало известно, что Кудашов сменил Илью Воробьева на посту главного тренера СКА.

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