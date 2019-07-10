Владислав Третьяк: Кудашов с характером, я видел, как он разговаривает с ребятами

- Кудашов с характером, во время чемпионата мира я видел, как он разговаривает с ребятами, как делал оценку в раздевалке после каждой игры, настраивал на игру.
Он играл в сборной, в НХЛ, пользуется уважением, он очень толковый тренер, знает тактику. Будем надеяться, давайте дадим ему шанс.
У нас до Олимпиады времени много, будем искать все новое, чтобы выиграть чемпионат мира и Олимпиаду, все делается для победы, - приводит слова Третьяка ТАСС.
Напомним, что Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о назначении Алексея Кудашова главным тренером национальной команды.
Позже стало известно, что Кудашов сменил Илью Воробьева на посту главного тренера СКА.
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