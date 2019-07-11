КХЛ проведет семь вынесенных матчей в Давосе, Таллине, Алма-Ате и Шэньчжэне

В предстоящем сезоне КХЛ пройдет семь вынесенных матчей.
Давос (Швейцария)
23 декабря «Салават Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань)
Таллин (Эстония)
10-11 января «Йокерит» (Хельсинки) – «Северсталь» (Череповец)
Алма-Ата (Казахстан)
17 сентября «Барыс» (Нур-Султан) – «Спартак» (Москва)
20 сентября «Барыс» (Нур-Султан) – «Трактор» (Челябинск)
Шэньчжэнь (Китай)
3-4 сентября «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Салават Юлаев» (Уфа)
8-9 сентября «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Барыс» (Нур-Султан)
14-15 сентября «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Трактор» (Челябинск)
Напомним, сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА – «Авангард». Всего в регулярном чемпионате 24 команды проведут 744 матча. Завершится «регулярка» 27 февраля 2020 года.
Старт плей-офф намечен на 1 марта 2020 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля 2020 года.
Неделя Звезд КХЛ пройдет в Москве с 11 по 19 января.
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