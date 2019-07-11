Каллен завершил карьеру после 21 сезона в НХЛ

Форвард Мэтт Каллен объявил о завершении карьеры после 21 сезона в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
Каллен дебютировал в лиге в сезоне 1997/1998 в составе «Анахайма». Также он выступал за «Флориду» (2003-2004), «Каролину» (2005-2006, 2007-2010), «Рейнджерс» (2006-2007), «Оттаву» (2010), «Миннесоту» (2010-2013), «Нэшвилл» (2013-2015, 2017-2018) и «Питтсбург» (2015-2017, 2018-2019).
Всего на его счету 731 (266+465) очко в 1516 матчах в регулярных чемпионатах.
Каллен трижды выигрывал Кубок Стэнли: в 2006 году с «Каролиной», а также в 2016 и 2017 годах с «Питтсбургом».
«Думаю, что это правильный выбор, – сказал 42-летний Каллен. – И я почувствовал настоящее умиротворение, когда все закончилось.
Мне казалось правильным завершить карьеру в «Питтсбурге», учитывая, как много этот клуб дал мне и сделал для меня. Я безумно счастлив, что вернулся и провел последний год в Питтсбурге. Этот последний год я не променяю ни на что».
Добавим, что Каллен играл за сборную США на четырех чемпионатах мира (1998, 1999, 2003, 2004) и в 2004 году завоевал с командой бронзу.
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