«Анахайм» подписал сразу четырех игроков «Анахайм» подписал контракты со свободными агентами Дель Зотто, Уайдменом, Де Лео и Клусом.

Как отмечает официальный сайт НХЛ, 29-летний защитник Майкл Дель Зотто согласился подписать однолетний контракт с «Дакс».

Напомним, что Дель Зотто был выбран «Рейнджерс» под 20-м номером на драфте 2008 года. На его счету 221 (54+167) очко в 608 матчах НХЛ.

Также «Дакс» заключили еще три однолетних двусторонних контракта: с неограниченно свободным агентом защитником Крисом Уайдменом и ограниченно свободными агентами нападающими Чейсом Де Лео и Джастином Клусом.