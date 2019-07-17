«Анахайм» подписал сразу четырех игроков - Советский спорт
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17 июля 2019 17:36Хоккей

«Анахайм» подписал сразу четырех игроков

«Анахайм» подписал контракты со свободными агентами Дель Зотто, Уайдменом, Де Лео и Клусом.

Как отмечает официальный сайт НХЛ, 29-летний защитник Майкл Дель Зотто согласился подписать однолетний контракт с «Дакс».

Напомним, что Дель Зотто был выбран «Рейнджерс» под 20-м номером на драфте 2008 года. На его счету 221 (54+167) очко в 608 матчах НХЛ.

Также «Дакс» заключили еще три однолетних двусторонних контракта: с неограниченно свободным агентом защитником Крисом Уайдменом и ограниченно свободными агентами нападающими Чейсом Де Лео и Джастином Клусом.

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