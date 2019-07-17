«Анахайм» подписал сразу четырех игроков

Как отмечает официальный сайт НХЛ, 29-летний защитник Майкл Дель Зотто согласился подписать однолетний контракт с «Дакс».
Напомним, что Дель Зотто был выбран «Рейнджерс» под 20-м номером на драфте 2008 года. На его счету 221 (54+167) очко в 608 матчах НХЛ.
Также «Дакс» заключили еще три однолетних двусторонних контракта: с неограниченно свободным агентом защитником Крисом Уайдменом и ограниченно свободными агентами нападающими Чейсом Де Лео и Джастином Клусом.
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