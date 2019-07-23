Агент Бабаев против компенсаций в КХЛ - Советский спорт
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23 июля 2019 23:30ХоккейКоноплев Александр

Агент Бабаев против компенсаций в КХЛ

Мало кому нравится обмен хоккеистов на деньги.

Агент Шуми Бабаев считает на фоне скандала в «Адмирале» выступил за отмену денежных компенсаций в КХЛ. Напомним, что клуб из Владивостока не желает обменивать хоккеистов Никиту Серебрякова и Владимира Бутузова.

– В НХЛ ни одна команда другой не платит компенсацию. А у нас получается, игрок поиграл в клубе полгода и не может уйти. Здесь надо с регламентом что-то делать, в таком формате очень тяжело работать, – приводит слова Бабаева Sport24.ru.

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