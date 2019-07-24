Определился состав участников 11-го сезона МХЛ - Советский спорт
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24 июля 2019 10:29Хоккей

Определился состав участников 11-го сезона МХЛ

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников Чемпионата МХЛ на сезон-2019/20.

«В 11-м сезоне на Кубок Харламова будет претендовать 34 команды из 4 стран: России, Казахстана, Латвии и Китая.

В МХЛ возвращаются «Сахалинские Акулы», которые выступали в Лиге на протяжении двух сезонов (2014/15 и 2015/16).

В связи с вступлением в МХЛ «Сахалинских Акул», которые будут играть на Западе, в Восточную конференцию возвращается «Чайка». Нижегородцы стали обладателями Кубка Харламова в сезоне-2014/15, являясь представителями Востока. В сезоне-2016/17 они перебрались на Запад, где выступали на протяжении трех последних лет.

Команда «Атланты» сменила название на «Атлант». Под этим названием подмосковная дружина играла в КХЛ, где дошла до финала Кубка Гагарина в 2011 году.

В 11-м сезоне вместо «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян» в состав участников МХЛ войдет ХК «ОЭРДЖИ Юниор», также представляющий Китай.

МХК «Динамо-Москва» с нового сезона будет проводить домашние матчи в Твери. В прошлом сезоне бело-голубые принимали гостей в Дмитрове», – говорится в официальном сообщении пресс-службы лиги.

Участники Чемпионата МХЛ сезона-2019/20: «Авто» (Екатеринбург), «Алмаз» (Череповец), «Алтай» (Усть-Каменогорск), «Амурские Тигры» (Хабаровск), «Белые Медведи» (Челябинск), «Ирбис» (Казань), «Красная Армия» (Москва), «Крылья Советов» (Москва), «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк), «Ладья» (Тольятти), «Локо» (Ярославль), «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск), МХК «Атлант» (Московская область), МХК «Динамо-Москва» (Москва), МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург), МХК «Спартак» (Москва), «Омские Ястребы» (Омск), «Реактор» (Нижнекамск), «Русские Витязи» (Чехов), «Сарматы» (Оренбург), «Сахалинские Акулы» (Сахалинская область), «Сибирские Снайперы» (Новосибирская область), «СКА-1946» (Санкт-Петербург), «СКА-Варяги» (Ленинградская область), «Снежные Барсы» (Астана), «Спутник» (Альметьевск), «Стальные Лисы» (Магнитогорск), «Тайфун» (Приморский Край), «Толпар» (Уфа), «Тюменский Легион» (Тюмень), ХК «Капитан» (Ступино), ХК «ОЭРДЖИ Юниор» (Пекин), ХК «Рига» (Рига), «Чайка» (Нижний Новгород).

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