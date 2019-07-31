Владимир Юрзинов: Гусев – игровик, такие востребованы в НХЛ Форвард подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси».

Бывший главный тренер «Сибири» Владимир Юрзинов высказался о переходе форварда Никиты Гусева в «Нью-Джерси».

«Гусев – игровик, – приводит Life.ru слова Юрзинова-младшего. – Именно такие хоккеисты, как он, сейчас востребованы в НХЛ. Это мы видим на примере (Артемия) Панарина и (Никиты) Кучерова.

Никита не обладает силовыми навыками, но нет сомнений, что в НХЛ он физику подтянет. У него есть все для успешного выступления в сильнейшей лиге мира».

В понедельник «Нью-Джерси» подписал двухлетний контракт с 27-летним нападающим со средней зарплатой в 4,5 миллиона долларов. По окончании прошлого сезона в КХЛ Гусев уехал в «Вегас», однако не провел за команду ни одного матча.

Напомним, он стал самым результативным игроком предыдущего регулярного чемпионата КХЛ, набрав 82 (17+65) очка в 62 играх.