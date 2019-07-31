Владимир Юрзинов: Гусев – игровик, такие востребованы в НХЛ

Бывший главный тренер «Сибири» Владимир Юрзинов высказался о переходе форварда Никиты Гусева в «Нью-Джерси».
«Гусев – игровик, – приводит Life.ru слова Юрзинова-младшего. – Именно такие хоккеисты, как он, сейчас востребованы в НХЛ. Это мы видим на примере (Артемия) Панарина и (Никиты) Кучерова.
Никита не обладает силовыми навыками, но нет сомнений, что в НХЛ он физику подтянет. У него есть все для успешного выступления в сильнейшей лиге мира».
В понедельник «Нью-Джерси» подписал двухлетний контракт с 27-летним нападающим со средней зарплатой в 4,5 миллиона долларов. По окончании прошлого сезона в КХЛ Гусев уехал в «Вегас», однако не провел за команду ни одного матча.
Напомним, он стал самым результативным игроком предыдущего регулярного чемпионата КХЛ, набрав 82 (17+65) очка в 62 играх.
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