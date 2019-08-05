СКА снова проиграл на турнире в Сочи

В матче второго тура товарищеского турнира Sochi Hockey Open СКА уступил рижскому «Динамо» – 5:6 (2:1, 2:1, 1:4).
Четыре (1+3) очка в составе победителей набрал Картер Эштон. У проигравших три голевых передачи сделал Йори Лехтеря.
Ранее петербуржцы проиграли «Сочи» со счетом 1:2. Впереди у СКА матчи с «Локомотивом» (7 августа) и «Авангардом» (8 августа).
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