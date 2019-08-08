Николай Хабибулин: Я бы ужесточил наказание в России за вождение в нетрезвом виде Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин не против того, чтобы в России ужесточили наказание за вождение в нетрезвом виде.

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– В США вы месяц отсидели в тюрьме за вождение в нетрезвом виде, в России за это вас максимум лишили бы прав. Вы бы хотели, чтобы у нас были такие строгие законы?

– Если честно, все это было неприятно. Я через многое прошел за эти год-полтора. Это случилось в 2010 году, прошло девять лет, но все равно люди об этом помнят. С другой стороны то, что произошло, это был определенный урок для меня, и это будто сверху мне сказали: «Давай-ка, пора тебе задуматься».

Этот случай напрочь у меня отбил все желание даже глоток пива делать перед тем, как садиться за руль. Если бы у нас были жестче законы, я был бы только за.

– Что значит «будто сверху сказали»? До этого у вас голова шла кругом от популярности?

– Нет, просто в Северной Америке это считается нормально, когда ты выпил одно-два пива и сел за руль. Но это неправильно, на самом деле. Остановили за скорость, бог с ним. Но все может хуже закончиться, можно попасть в аварию, можно покалечиться или не дай бог – кого-то покалечить, кто-то погибнет. Если бы меня спросили, я бы ужесточил наказание в России за вождение в нетрезвом виде.

– Что за условия были в аризонской тюрьме, в которой вы отбывали 30 суток?

– Типичный палаточный городок, тенты. Жара стояла, август месяц, 38 градусов ночью, никаких кондиционеров. Так что приятного мало, - передает слова Хабибулина «БИЗНЕС Online».

Напомним, что Хабибулин за карьеру в НХЛ выступал за «Виннипег Джетс», «Финикс Койотс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз», проведя 799 матчей. В составе «Тампы» Хабибулин первым из российских вратарей стал обладателем Кубка Стэнли. В 2010 году был задержан полицией Аризоны за вождение в нетрезвом состоянии, после чего провел 30 суток в местной тюрьме.

Добавим, что на Олимпиаде-1992 в Альбервилле Хабибулин стал чемпионом в составе сборной СНГ. Однако на этом турнире он не провел ни одного матча (был третьим вратарем). Примечательно, что золотая олимпийская медаль была вручена Хабибулину только 10 лет спустя во время Игр в Солт-Лейк-Сити, где он завоевал бронзу.