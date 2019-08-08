Николай Хабибулин: До сих пор не понимаю, как попал на Олимпиаду в Альбервиле - Советский спорт
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08 августа 2019 15:30Хоккей

Николай Хабибулин: До сих пор не понимаю, как попал на Олимпиаду в Альбервиле

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин рассказал, как получил золотую медаль Олимпиады-1992.

– Говорили, что Хабибулин не будет играть за сборную, пока не вернут золотую медаль Олимпиады-1992. Это правда?
– Я не ставил таких условий. Я вообще до сих пор не понимаю, как попал на ту Олимпиаду. На турнире я не сыграл ни одной игры, даже на скамейке меня не было. После победы все побежали на лед, а я в обычной одежде остался на скамейке.

– Позже писали, что Хабибулин не вернется в сборную пока ему не вернут это медаль. Так все было?
– Не совсем так, потому что я эту медаль никогда не просил. Слава Фетисов посчитал, что так будет правильнее и договорился с Фазелем. Насколько я понимаю, взяли медаль из олимпийского музея и вручили мне, - передает слова Хабибулина «БИЗНЕС Online».

Напомним, что на Олимпиаде-1992 в Альбервиле Хабибулин стал чемпионом в составе сборной СНГ. Однако на этом турнире он не провел ни одного матча (был третьим вратарем). Примечательно, что золотая олимпийская медаль была вручена Хабибулину только 10 лет спустя во время Игр в Солт-Лейк-Сити, где он завоевал бронзу.

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