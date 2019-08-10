«Магнитка» победила «Северсталь» на Кубке губернатора Челябинской области - Советский спорт
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10 августа 2019 14:27ХоккейЛипкин Антон

«Магнитка» победила «Северсталь» на Кубке губернатора Челябинской области

Победным стал гол Мозякина.

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Северсталью» (2:1) на Кубке губернатора Челябинской области.

Счет в матче открыл форвард Роман Любимов, реализовавший буллит. После этого вторую шайбу забросил форвард Сергей Мозякин. «Северсталь» отыграла одну шайбу после точного броска Даниила Вовченко.

Во втором матче дня сыграют «Трактор» и сборная Кубка губернатора, составленная из игроков трех других команд в связи с неявкой «Куньлунь Ред Стар».

Челябинск
Кубок губернатора Челябинской области
1-й тур

«Северсталь» (Череповец) – «Металлург» (Магнитогорск) – 1:2 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Вовченко, 45 – Любимов, 30 (бул), Мозякин, 37.

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