«Магнитка» победила «Северсталь» на Кубке губернатора Челябинской области

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Северсталью» (2:1) на Кубке губернатора Челябинской области.
Счет в матче открыл форвард Роман Любимов, реализовавший буллит. После этого вторую шайбу забросил форвард Сергей Мозякин. «Северсталь» отыграла одну шайбу после точного броска Даниила Вовченко.
Во втором матче дня сыграют «Трактор» и сборная Кубка губернатора, составленная из игроков трех других команд в связи с неявкой «Куньлунь Ред Стар».
Челябинск
Кубок губернатора Челябинской области
1-й тур
«Северсталь» (Череповец) – «Металлург» (Магнитогорск) – 1:2 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Вовченко, 45 – Любимов, 30 (бул), Мозякин, 37.
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