Владимир Юрзинов: Мне не хватает адреналина, хотелось бы вернуться к работе в КХЛ

Российский тренер Владимир Юрзинов-младший высказался о желании вернуться к работе в КХЛ.
«Я стараюсь всегда находиться в рабочем тонусе, – приводит Life.ru слова Юрзинова. – Конечно, мне все-таки не хватает адреналина, который получаешь, работая главным тренером. Мне хотелось бы вернуться к работе в КХЛ».
Напомним, в КХЛ Юрзинов тренировал «Северсталь» (2008-2009), «Салават Юлаев» (2012-2015), «Куньлунь Ред Стар» (2016-2017) и «Сибирь» (2017-2018).
В сезоне 2013/2014 «Салават Юлаев» под руководством Юрзинова дошел до финала плей-офф Восточной конференции и стал бронзовым призером КХЛ.
«Сибирь» отправила в отставку Юрзинова в сентябре прошлого года.
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