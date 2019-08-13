Владимир Юрзинов: Мне не хватает адреналина, хотелось бы вернуться к работе в КХЛ Тренер остается без работы в КХЛ с сентября прошлого года.

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Российский тренер Владимир Юрзинов-младший высказался о желании вернуться к работе в КХЛ.

«Я стараюсь всегда находиться в рабочем тонусе, – приводит Life.ru слова Юрзинова. – Конечно, мне все-таки не хватает адреналина, который получаешь, работая главным тренером. Мне хотелось бы вернуться к работе в КХЛ».

Напомним, в КХЛ Юрзинов тренировал «Северсталь» (2008-2009), «Салават Юлаев» (2012-2015), «Куньлунь Ред Стар» (2016-2017) и «Сибирь» (2017-2018).

В сезоне 2013/2014 «Салават Юлаев» под руководством Юрзинова дошел до финала плей-офф Восточной конференции и стал бронзовым призером КХЛ.

«Сибирь» отправила в отставку Юрзинова в сентябре прошлого года.