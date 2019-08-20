Россия обыграла Японию на женском Евротуре В матче финского этапа женского Евротура сборная России обыграла Японию со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Загрузка... Шайбы забросили Фануза Кадырова (33:22) и Екатерина Николаева (46:07). Впереди у россиянок матчи с командами Финляндии (21 августа), Швеции (22 августа) и Чехии (24 августа).