Овечкин станет советником главы Мордовии

Нападающий сборной России Александр Овечкин согласился войти в состав Совета при главе Мордовии по развитию физической культуры и спорта. На данный момент республику возглавляет Владимир Волков.
«Знаменитый хоккеист Александр Овечкин подтвердил согласие на включение своей кандидатуры в состав Совета при главе Республики Мордовия по развитию физической культуры и спорта. С соответствующей инициативой ранее выступил глава республики Владимир Волков. Отметим, что в состав совета входят многие заслуженные российские и мордовские спортсмены и организаторы спорта. Это, например, заместитель министра спорта страны, сопредседатель организации Павел Новиков, заслуженный мастер спорта России, комментатор „Матч ТВ“ Ольга Богословская, олимпийский чемпион Алексей Мишин и другие», – написано на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия.
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