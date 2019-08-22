Александр Георгиев: У Лундквиста научился усердно работать Вратарь сборной России и «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал о том, каково быть напарником Хенрика Лундквиста.

— Больше всего научился у него тому, что нужно усердно работать, чтобы находиться на высоком уровне в НХЛ. Он на каждой тренировке бьется так, как будто играет самый важный матч в своей жизни. Всё время старается улучшить свою игру и очень заряжен на победу. Эти его сильные качества пригодятся любому вратарю. Я уже не маленький ребенок, который смотрит НХЛ и глазеет на своих кумиров. Мы с Хенриком играем за один клуб, и я отношусь к нему как к партнеру по команде.

У меня до этого первый именитый напарник был Теему Лассила, и, естественно, я смотрел за его игрой в КХЛ. Но перестроился я достаточно быстро. Пару дней потренировались вместе — и всё в норме. Сейчас я не смотрю на имена, а стараюсь почерпнуть в профессиональном плане у других вратарей что-то хорошее, что может улучшить мою игру. Мой менталитет такой, что если хочешь быть успешным в этой лиге, то нельзя смотреть, у кого какое имя, кто чего добился. Много молодых игроков приходит в эту лигу, и они сразу же начинают доминировать. Так что нужно поменьше думать о регалиях, - цитирует Георгиева Life.ru.