Александр Медведев: Хоккейная дипломатия работает, американцы не приезжали на Кубок мира с 2014 года Председатель правления МХЛ Александр Медведев оценил состав участников Кубка мира среди молодежных команд.

- В этом году на турнире 195 игроков из восьми стран мира. Хоккейная дипломатия работает, американцы не приезжали с 2014 года. Спорт вне политики и способствует развитию взаимоотношений между странами. И это не является преувеличением, - цитирует Медведева «РИА Новости».

Напомним, что Кубок мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в Сочи с 23 по 31 августа. В этом году в турнире также примут участие клубы из Австрии, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Швеции, Канады и США.