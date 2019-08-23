Александр Медведев: Хоккейная дипломатия работает, американцы не приезжали на Кубок мира с 2014 года

- В этом году на турнире 195 игроков из восьми стран мира. Хоккейная дипломатия работает, американцы не приезжали с 2014 года. Спорт вне политики и способствует развитию взаимоотношений между странами. И это не является преувеличением, - цитирует Медведева «РИА Новости».
Напомним, что Кубок мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в Сочи с 23 по 31 августа. В этом году в турнире также примут участие клубы из Австрии, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Швеции, Канады и США.
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