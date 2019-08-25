Остон Мэттьюз: Огромная честь, если тебе доверили роль капитана в «Торонто» Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз заявил, что его возможное назначение капитаном «Мэйпл Лифс» будет для него огромной честью.

- Капитанство в хоккее в целом является большой честью, но особенно в «Торонто». Достаточно посмотреть на имена парней, которые были здесь капитанами перед вами. У нас на тренировочном катке висят плакаты их всех. Все знают эти имена, что они принесли в команду, об их конкурентоспособности и бойцовских качествах, что они сделали в общественной жизни. Так что, на мой взгляд, огромная честь, если тебе доверили роль капитана в «Торонто».

Будь на месте капитана я или кто-то другой, это сопряжено с огромной ответственностью. Но вне зависимости от того, назначат меня или нет, я чувствую себя комфортно в этой команде. У нас есть несколько хороших кандидатов на эту роль, парни, которые уже несколько лет выступают в лиге и были капитанами раньше.

Мое возможное назначение капитаном? Не считаю, что будет выглядеть странно. Все стремятся к одной цели. Каждый хочет внести свой вклад и сделать лучше для команды. Когда кто-то будет готов, Кайл (Дубас - генеральный менеджер) и его штаб сделают правильный выбор. Вне зависимости от этого, все будут продолжать двигаться вперед и выполнять свою работу, — цитирует игрока официальный сайт НХЛ, - приводит слова Мэттьюза пресс-служба НХЛ.

Напомним, что «Мэйпл Лифс» выступают без капитана с 9 февраля 2016 года, когда клуб обменял защитника Диона Фанефа в «Оттаву».