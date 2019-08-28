Уорд подписал однодневный контракт, чтобы объявить о завершении карьеры 35-летний канадский голкипер Кэм Уорд объявил о завершении карьеры.

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Ради этого обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира подписал однодневный контракт с «Каролиной», за которую выступал на протяжении 13 лет – с 2005 по 2018 год.

– Я люблю эту команду и наших болельщиков. Я всегда буду с трепетом вспоминать наши игры, нашу победу в Кубке Стэнли, наши участия в «Матче звезд». Это решение далось мне тяжело. Пока неясно, что ждет меня после ухода из хоккея, – приводит слова Уорда официальный сайт «Харрикейнз».

Минувший сезон голкипер провел в «Чикаго». Всего на его счету 701 матч в регулярных сезонах НХЛ, в которых он одержал 334 победы.