Минское «Динамо» перешло на финский размер льда В Минске будут играть на льду шириной 28 метров.

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Минское «Динамо» объявило на официальном сайте о переходе на финский размер льда. Работы на «Минск Арене» уже завершены, и ширина измененной коробки составила 28 метров.

«По запросу минского «Динамо» мы уменьшили ширину площадки, – заявил главный инженер «Минск Арены» Михаил Салтанов. – Еще при проектировании арены были предусмотрены закладные механизмы под борта на 28 метров.

Почему не сразу до 26? Чтобы сделать 26, нужно абсолютно новое проектное решение и большой объем работ по установке закладных механизмов для бортов».

«Для меня это скорее правильное решение, поскольку мы будем играть в быстрый хоккей, – заявил тренер команды Михаил Грабовский. – У нас много высокорослых защитников, которым легче действовать на маленькой площадке. Да и зрителям будет интереснее, поэтому, считаю, это плюс для хоккея».

Напомним, 2 сентября в своем первом матче в регулярном чемпионате «Динамо» примет «Нефтехимик».