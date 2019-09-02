Максим Сушинский: У Чудинова броски из своей зоны на потоке (видео) Защитник «Авангарда» забил победный гол в ворота ЦСКА броском через всю площадку.

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Президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о голе защитника Максима Чудинова, который в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:1) забил броском из своей зоны.

«Он тренирует такие броски, так что они у него и так на потоке, – приводят «Известия» слова Сушинского. – Он все время так бросал. Просто сейчас начал и в официальных матчах забивать с таких расстояний».

Отметим, что в прошлом сезоне 29-летний Чудинов забил броском через всю площадку в матче серии плей-офф с «Барысом».

Добавим, что шайба защитника «Авангарда» стала победной в матче с ЦСКА. Еще два гола на счету другого игрока обороны – канадца Коди Фрэнсона.