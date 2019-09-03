Владимир Ткачев: Нужно отдать должное «Металлургу» - они здорово сыграли - Советский спорт
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03 сентября 2019 09:27Хоккей

Владимир Ткачев: Нужно отдать должное «Металлургу» - они здорово сыграли

Нападающий СКА Владимир Ткачев прокомментировал победу команды над «Металлургом» в первом матче нового сезона.

- Тяжелая игра, борьба на каждом сантиметре площадки. Не все получилось, из того, что запланировали. Нужно отдать должное «Металлургу» - они здорово сыграли.

Мы забили свои голы, реализовали моменты, постепенно прибавляли в движении… По крайней мере старались это делать, отсюда пошли удаления у соперника. Это сыграло ключевую роль, - приводит слова Ткачева официальный сайт КХЛ.

Напомним, что встреча прошла в Магнитогорске и завершилась победой СКА со счетом 3:1. На счету Ткачева одна заброшенная шайба в этой встрече.

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