Даниил Тарасов: Маленькие площадки пойдут на пользу КХЛ

Со следующего года чемпионаты мира будут проводиться на суженных «коробках».
– Думаю, это пойдет на пользу всем и на пользу нашей лиге. На маленьких площадках игра становится динамичной и скоростной, более зрелищной. Я лично только за это нововведение, – приводит слова Тарасова news.ru.
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