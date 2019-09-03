Даниил Тарасов: Маленькие площадки пойдут на пользу КХЛ Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов поддержал переход многих клубов КХЛ на площадки уменьшенного размера.

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Со следующего года чемпионаты мира будут проводиться на суженных «коробках».

– Думаю, это пойдет на пользу всем и на пользу нашей лиге. На маленьких площадках игра становится динамичной и скоростной, более зрелищной. Я лично только за это нововведение, – приводит слова Тарасова news.ru.