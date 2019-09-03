Даниил Тарасов: Правила изменились – отсюда большое количество штрафных минут

В сумме соперники получили 51 минуту штрафного времени.
– Нужно учитывать, что летом и правила немного изменились. Отсюда и большое количество штрафных минут. Кроме того, мы неплохо двигались и заставляли соперника фолить и отправляться на скамейку штрафников. Мастерства у наших ребят достаточно, поэтому удалось реализовать численное преимущество, хотя ещё больше шансов в большинстве мы не реализовали. Но для первой игры сезона и этого вполне хватило, – приводит слова Тарасова News.ru.
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