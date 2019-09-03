Светлов – о победе над «Барысом»: В нужный момент выручил вратарь, выстояли две минуты «3 на 5» Встреча прошла в Нур-Султане.

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Наставник «Адмирала» Сергей Светлов поделился эмоциями после победы над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).

«В целом мы довольны результатом, хорошая, быстрая игра была. Хочется поблагодарить команду, команда играла самоотверженно, на себя шайбу ловили.

Думаю, ключевой момент – игра в неравных составах. В нужный момент вратарь выручил, две минуты выстояли «3 на 5», в концовке забили в пустые. Очень доволен началом сезона, хороший старт, хорошая победа. Дальше готовимся», – цитирует Светлова пресс-служба «Барыса».

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