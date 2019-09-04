Сергей Калинин: Еще не до конца поняли, как нужно правильно играть на маленьких площадках ЦСКА победил «Ак Барс» в своем втором матче в сезоне.

Форвард ЦСКА Сергей Калинин после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2) на «ЦСКА Арене» высказался о переходе клубов лиги на уменьшенные площадки.

«Сейчас площадки уменьшились, и игра многих команд соответственно поменялась, – приводит News.ru слова 28-летнего Калинина. – Мы тоже стараемся перестраиваться, но еще не до конца поняли, как нужно правильно играть на маленьких площадках».

Напомним, перед нынешним сезоном многие клубы КХЛ перешли на площадку финского формата, ширина которой составляет 28 метров.

В стартовом матче регулярного чемпионата ЦСКА проиграл «Авангарду» (1:3), а накануне нанес поражение «Ак Барсу» (3:2).