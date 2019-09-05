Президент «Автомобилиста»: Задача на сезон – попасть в финал Кубка Гагарина В прошлом сезоне «Автомобилист» дошел до второго раунда плей-офф.

Президент «Автомобилиста» Андрей Козицын объявил задачи, которые стоят перед командой в нынешнем сезоне.

«Задача – сделать все, чтобы попасть в финал, – приводит ТАСС слова Козицына. – Мы в прошлом сезоне сделали все, что было возможно.

Многие результаты были впервые в истории клуба, я благодарен всем. Мы очень надеемся, что оправдаем надежды болельщиков и улучшим результаты прошлого сезона».

Напомним, в прошлом сезоне «Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции и впервые в своей истории вышел во второй раунд плей-офф, где в пяти матчах проиграл серию «Салавату Юлаеву».