«Авангард» дома переиграл «Торпедо» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» победил «Торпедо» – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

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По два (1+1) очка в этой встрече набрали Кирилл Семенов и Сергей Широков.

Для «Авангарда» это третья победа в четырех матчах. Для «Торпедо» – третье поражение со старта сезона.