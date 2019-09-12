Никита Нестеров: Мы не реализовали свои моменты, много удалялись

Защитник ЦСКА Никита Нестеров после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (1:2 OT) высказался о причинах поражения в Нижнем Новгороде.
«Мы не реализовали свои моменты, много удалялись, – приводит слова 26-летнего игрока официальный сайт лиги. – Ни о какой недооценке соперника речи быть не может. Мы к каждому матчу подходим ответственно. Проиграли за три секунды до конца овертайма? Это хоккей, бывает всякое».
Напомним, в основное время матча голы на счету Михаила Григоренко – у ЦСКА и Дамира Жафярова – у «Торпедо». В овертайме победу хозяевам принес Станислав Бочаров.
ЦСКА набрал семь очков и возглавил турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче 13 сентября действующие обладатели Кубка Гагарина сыграют в гостях со СКА.
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