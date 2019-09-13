«Адмирал» одержал победу над «Барысом», Глазачев оформил дубль

Хоккейный клуб «Адмирал» оказался сильнее казахстанского «Барыса» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.
В составе победителей главным героем поединка стал Константин Глазачев. Он оформил дубль, а также отдал голевой пас Денису Вихареву.
Отметим, что голкипер «Адмирала» Юхо Олкинуора оформил первый шат-аут в КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» – «Барыс» – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Вихарев (Глазачев, Воронин), 01:28 – 1:0; Глазачев (Воронин, Дьяков), 44:35 – 2:0; Глазачев (ПВ), 59:07 – 3:0
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