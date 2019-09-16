Знарок из-за пневмонии не поможет «Спартаку» в ближайших матчах Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 16 сентября московский «Спартак» отправился в Нур-Султан, где команде предстоит матч регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса».

Отмечается, что главный тренер красно-белых Олег Знарок не полетел на эту игру. В ближайшее время специалист должен пройти медобследование из-за ранее перенесенной пневмонии.

Таким образом, руководить командой на временной основе будет его ассистент Харийс Витолиньш.

19 сентября «Спартак» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом», а 21 сентября встретится с «Автомобилистом». Оба матча пройдут без главного тренера красно-белых.