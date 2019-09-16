Максим Сушинский: Макаров поможет нам при активной игре в атаке и при обороне Форвард подписал пробный контракт с «Авангардом».

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание пробного контракта с форвардом Игорем Макаровым.

«Макаров – игрок силового плана, поможет нам при активной игре в атаке, а также при обороне, – приводит слова Сушинского официальный сайт клуба. – В нынешней ситуации с большим количеством травм нам необходимы опытные хоккеисты.

В ближайших матчах у Игоря будет шанс проявить себя, вместе с тренерским штабом мы внимательно будем следить за ним на играх и тренировках».

31-летний нападающий проведет за «ястребов» ближайшие матчи, после чего клуб должен принять решение о том, будет ли подписывать с ним соглашение на постоянной основе.

В прошлом сезоне воспитанник «Крыльев Советов» выступал за московское «Динамо». В 46 матчах регулярного чемпионата на его счету 13 (5+8) очков при показателе полезности «–1» и 20 минутах штрафа. В 11 матчах плей-офф он отметился одной результативной передачей, показателем полезности «–3» и 12 минутами штрафа.

Свой следующий матч «Авангард» проведет 17 сентября в гостях с «Автомобилистом».