Ярно Коскиранта: Я знаю всех игроков «Йокерита», это заводит и вынуждает играть лучше

Форвард СКА Ярно Коскиранта после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:2) в Ледовом дворце Санкт-Петербурга рассказал о двух удачных попытках реализации численного преимущества.
– Мы старались наносить больше бросков по воротам, больше лезть на пятак – и это сработало, – приводит слова 32-летнего финна официальный сайт клуба.
– Матчи против «Йокерита» для вас особенные?
– Да, разумеется. Я знаю всех ребят в команде, это дополнительно заводит и вынуждает играть только лучше.
Коскиранта забил в этом матче свой первый гол в сезоне, сравняв счет на 23-й минуте.
СКА набрал восемь очков и занимает второе место в Западной конференции. Теперь 17 сентября команда сыграет в гостях с «Сочи».
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