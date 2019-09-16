Ярно Коскиранта: Я знаю всех игроков «Йокерита», это заводит и вынуждает играть лучше СКА победил «Йокерит» в регулярном чемпионате КХЛ.

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Форвард СКА Ярно Коскиранта после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:2) в Ледовом дворце Санкт-Петербурга рассказал о двух удачных попытках реализации численного преимущества.

– Мы старались наносить больше бросков по воротам, больше лезть на пятак – и это сработало, – приводит слова 32-летнего финна официальный сайт клуба.

– Матчи против «Йокерита» для вас особенные?

– Да, разумеется. Я знаю всех ребят в команде, это дополнительно заводит и вынуждает играть только лучше.

Коскиранта забил в этом матче свой первый гол в сезоне, сравняв счет на 23-й минуте.

СКА набрал восемь очков и занимает второе место в Западной конференции. Теперь 17 сентября команда сыграет в гостях с «Сочи».