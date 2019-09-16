Президент «Рейнджерс»: Панарину не нужны выходные, с ним не будет проблем

Президент «Рейнджерс» Джон Дэвидсон высказался о новичке команды Артемии Панарине.
«Он постоянно нацелен на победу, – приводит слова Дэвидсона официальный сайт лиги. – В самые ответственные моменты он стремится помочь команде. И ему не нужны выходные. Другими словами, он каждый день будет на работе. С ним не будет проблем».
Напомним, в межсезонье 27-летний российский форвард подписал контракт с «Рейнджерс» до 2026 года со средней зарплатой в 11 642 857 долларов.
До этого Панарин провел четыре сезона в НХЛ: по два за «Чикаго» и «Коламбус». Всего в 322 матчах в лиге на его счету 320 (116+204) очков при показателе полезности «+63» и 102 минутах штрафа.
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