Игорь Макаров – о первом матче за «Авангард»: Знаете, думал, что будет хуже «Авангард» проиграл «Автомобилисту» в овертайме.

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Форвард «Авангарда» Игорь Макаров оценил свой дебют за команду, который состоялся в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:2 OT) в КРК «Уралец» в Екатеринбурге.

– Знаете, я думал, что будет хуже, – приводит слова 31-летнего нападающего официальный сайт «ястребов». – Думал, что будет очень много нюансов всяких здесь, которые надо будет выполнять, много информации было в голове. Но я считаю, что начал после игры понимать, что и как делать мне.

– Что предложил «Автомобилист», что было самое непростое, и как мы отвечали?

– Я бы не сказал, что «Автомобилист» что-то такого предложил интересного: абсолютно обычная команда, против которой можно и нужно играть.

Напомним, Макаров подписал с «Авангардом» пробный контракт. В матче с «Автомобилистом» он провел на льду 13 минут 16 секунд, отметился одним силовым приемом и одним заблокированным броском.

В следующем матче 19 сентября «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевом» в Уфе.