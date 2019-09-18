Карло подписал двухлетний контракт с «Бостоном»

Защитник Брэндон Карло подписал новый контракт с «Бостоном», сообщает официальный сайт лиги.
Соглашение 22-летнего американца с «медведями» стоимостью 5,7 миллиона долларов рассчитано на два года. Таким образом, средняя зарплата игрока за сезон составит 2,85 миллиона.
«Бостон» выбрал Карло во втором раунде драфта 2015 года под общим 37-м номером. В 2016 году игрок дебютировал в НХЛ и за три сезона провел в лиге 230 матчей, в которых набрал 32 (8+24) очка при показателе полезности «+41» и 151 минуте штрафа. Минувшим летом Карло стал ограниченно свободным агентом.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ стартует 2 октября.
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