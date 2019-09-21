Мэттьюз сравнил Михеева с Дацюком Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз поделился мнением об игре нападающего Ильи Михеева в матче против «Баффало» (3:0).

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- Он играет во многом как Дацюк. Он здорово работает клюшкой, неуступчив, хитер. В третьем периоде он сделал несколько классных штук, я был впечатлен, - приводит слова Мэттьюза официальный сайт НХЛ.

Добавим, что Михеев в матче против «Сейбрз» провел на льду 15 минут 12 секунд, нанес один бросок по воротам и применил один силовой прием.